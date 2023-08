FCIN1908 / Inter, Sommer ha firmato e ha lasciato la sede direzione Appiano

Come appreso da FCInter1908.it, infatti, il portiere svizzero, che nelle scorse ore aveva svolto le visite mediche in arrivo di Bayern Monaco, ha lasciato la sede del club nerazzurro in Viale della Liberazione a Milano dopo aver posto la sua firma sul contratto che lo legherà alla nuova società. Per il nuovo numero 1 interista ora tappa ad Appiano Gentile, dove avrà modo di conoscere il nuovo allenatore, Simone Inzaghi, e i nuovi compagni di squadra.