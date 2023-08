Caccia al vice Sommer: Trubin al Benfica, idea prestito Audero e poi tutto su Bento nel 2024

L'ingaggio di Yann Sommer, presto ufficiale, è solo una delle due caselle che l'Inter è chiamata a riempire alla voce portiere. Lo svizzero, in arrivo dal Bayern Monaco, sarà il titolare della stagione 2023-24, ma i nerazzurri sono alla ricerca anche di un vice. Al momento restano in piedi due opzioni: una è Audero, che potrebbe arrivare in prestito, l'altra è già in casa, ovvero Filip Stankovic. Con Trubin ormai destinato al Benfica, l'idea dell'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe puntare sull'estremo difensore della Sampdoria in prestito per poi calare le fiches su Bento Krepski, brasiliano dell'Athletico Paranaense, nel 2024. Si legge: