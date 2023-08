Questi dovrebbero essere i giorni della svolta nella lunga trattativa tra Inter e Bayern Monaco per il trasferimento in nerazzurro di Yann Sommer

"Con il rientro in Europa la trattativa potrebbe giungere a un punto di svolta: nel contratto dell’estremo difensore c’è una clausola da 6 milioni, l’intenzione è quella di limare per chiudere l’accordo su un importo vicino ai 4,5 milioni. Per Inzaghi il nuovo estremo difensore sarà cruciale a livello tattico, dovendo ereditare l’impostazione da dietro di un elemento abile con i piedi come lo era André Onana".