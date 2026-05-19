Non proprio tutti sono entusiasti del ritorno di Mourinho sulla panchina del Real Madrid. In Spagna l'opinione pubblica è divisa sulla chiamata del club madridista che però sembra ormai aver virato decisamente sull'ex allenatore nerazzurro.

Il suo arrivo ha suscitato - segnala il Mundo Deportivo - un'ampia gamma di reazioni tra le quali quella di diversi giornalisti: alcuni ritengono che sia una mossa avventata, per altri invece è la cosa più saggia per riportare ordine nello spogliatoio.

«Non vedo la necessità per il Real Madrid di macchiare il proprio prestigio con un tipo che crea problemi a bordo campo, nelle conferenze stampa, negli spogliatoi... Il club ha troppi titoli di campionato e trofei di Champions League per dire: 'Bene, ora ci serve un piantagrane'. Non c'è bisogno di questo. Un tipo che piange e si inventa scuse ovunque... Penso che sminuisca la grandezza del Real Madrid, il club più grande della storia e il più importante del mondo, quello con più tifosi... Significa svendere la grandezza, svendere il prestigio», ha detto il giornalista molto noto in Spagna.