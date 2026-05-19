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In Spagna Mourinho non mette tutti d’accordo. “Il Real non ha bisogno di un piagnucolone”

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Divide la decisione del Real di ripartire dall'ex allenatore nerazzurro dopo una stagione travagliata fatto di diversi problemi nello spogliatoio madridista
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Non proprio tutti sono entusiasti del ritorno di Mourinho sulla panchina del Real Madrid. In Spagna l'opinione pubblica è divisa sulla chiamata del club madridista che però sembra ormai aver virato decisamente sull'ex allenatore nerazzurro.

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Il suo arrivo ha suscitato - segnala il Mundo Deportivo - un'ampia gamma di reazioni tra le quali quella di diversi giornalisti: alcuni ritengono che sia una mossa avventata, per altri invece è la cosa più saggia per riportare ordine nello spogliatoio.

In particolare, MD segnala l'opinione del giornalista Paco Gonzalez che durante la trasmissione radiofonica "El Partidazo" di Cope che non vede di buon occhio il ritorno dell'ex allenatore dell'Inter sulla panchina del Real. 

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«Non vedo la necessità per il Real Madrid di macchiare il proprio prestigio con un tipo che crea problemi a bordo campo, nelle conferenze stampa, negli spogliatoi... Il club ha troppi titoli di campionato e trofei di Champions League per dire: 'Bene, ora ci serve un piantagrane'. Non c'è bisogno di questo. Un tipo che piange e si inventa scuse ovunque... Penso che sminuisca la grandezza del Real Madrid, il club più grande della storia e il più importante del mondo, quello con più tifosi... Significa svendere la grandezza, svendere il prestigio», ha detto il giornalista molto noto in Spagna.

(fonte: MD)

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