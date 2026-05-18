Clamoroso ritorno di Jose Mourinho al Real Madrid: è stato chiuso in questi minuti l'accordo tra il club spagnolo e l'allenatore portoghese

Clamoroso ritorno di Jose Mourinho al Real Madrid: è stato chiuso in questi minuti l'accordo tra il club spagnolo e l'allenatore portoghese, che quindi lascerà il Benfica.

Secondo Fabrizio Romano, infatti, è fatta: mancano solo le firme sui documenti, le parti sono concordi su tutto. Lo Special One dovrebbe firmare un binennale e raggiungerà Madrid dopo la partita di Bilbao.

José avrà parola in merito anche per il futuro di Nico Paz: il Real Madrid ha programmato il suo ritorno per 9 milioni di euro con la recompra, ora anche Mourinho dovrá decidere e approvare. Il Como aspetta e spera ancora, come altri club interessati, tra cui l'Inter.