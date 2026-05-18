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fcinter1908 ultimora E’ fatta: Mourinho torna al Real Madrid! Accordo chiuso, i dettagli. Cosa succede per Nico Paz
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E’ fatta: Mourinho torna al Real Madrid! Accordo chiuso, i dettagli. Cosa succede per Nico Paz
Clamoroso ritorno di Jose Mourinho al Real Madrid: è stato chiuso in questi minuti l'accordo tra il club spagnolo e l'allenatore portoghese
Clamoroso ritorno di Jose Mourinho al Real Madrid: è stato chiuso in questi minuti l'accordo tra il club spagnolo e l'allenatore portoghese, che quindi lascerà il Benfica.
Secondo Fabrizio Romano, infatti, è fatta: mancano solo le firme sui documenti, le parti sono concordi su tutto. Lo Special One dovrebbe firmare un binennale e raggiungerà Madrid dopo la partita di Bilbao.
José avrà parola in merito anche per il futuro di Nico Paz: il Real Madrid ha programmato il suo ritorno per 9 milioni di euro con la recompra, ora anche Mourinho dovrá decidere e approvare. Il Como aspetta e spera ancora, come altri club interessati, tra cui l'Inter.
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