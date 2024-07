GdS – Filip Stankovic indeciso sul Venezia. Il Nantes può convincerlo

L'Inter e il club lagunare hanno l'accordo per il portiere che però vorrebbe giocare da titolare

Filip Stankovic non ha ancora definito il suo futuro. Se Inter e Venezia hanno trovato l'accordo per il passaggio del giocatore al club lagunare, lui non ha ancora detto sì. Il portiere serbo dovrebbe fare da secondo a Jesse Joronen. Potrebbe inserirsi nella trattativa il Nantes che avrebbe invece offerto al giocatore il posto da titolare.