Gentile (Sky): “Thuram nel 3-5-2 non ha mai giocato. Lukaku per Allegri…”

«Giocare nella Juve è un'opportunità perché sarebbe utile al gioco di Allegri, molto più rispetto a Vlahovic e credo abbia molto da dare. La scorsa stagione non deve ingannare. Ha sbagliato in finale ma sbagliano tutti e non si può giudicare solo per la prima parte del campionato. Ha fatto anche un Mondiale non all'altezza ma poi è tornato utile all'Inter e può ancora rendere». Così Riccardo Gentile, giornalista di Skysport, ha parlato del probabile approdo di Lukaku a Torino.

Il giornalista ha poi parlato dell'attacco nerazzurro e in particolare di Thuram: «Non ha mai giocato col 3-5-2 che usa Inzaghi. È sempre partito dalla fascia a sinistra o faceva la prima punta. Non aveva un compagno d'attacco come succede all'Inter. Ha 26 anni e credo possa ambientarsi. Non è stato un grande goleador. Ha segnato 13 gol al massimo in questa ultima stagione ma ha già giocato diversi anni in un campionato importante come quello tedesco ed ha già una discreta esperienza. Credo sia arrivato nel momento giusto per crescere. Quanto crescerà è difficile prevederlo».