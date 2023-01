Footmercato – Inter, il Chelsea prova a bruciare tutti per Thuram: contatti per averlo subito

Il Chelsea prova ad anticipare tutti per Marcus Thuram. Lo riferisce Footmercato, secondo cui i Blues starebbero provando a bruciare la concorrenza agguerrita delle grandi d'Europa ( Inter inclusa) per portarsi subito a casa l'attaccante francese, obiettivo di mercato dei nerazzurri in vista della prossima stagione.

Nelle ultime ore, il club inglese avrebbe allacciato dei contatti per chiudere l'affare subito e non aspettare dunque giugno, quando l'attaccante del Borussia Moenchengladbach sarà libero di accasarsi in una nuova squadra a parametro zero. L'Inter resta in corsa, ma a questo punto il Chelsea, con le sue potenzialità economiche (senza dimenticare il Bayern Monaco) diventa un duro avversario in più da battere.