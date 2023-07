Inter sempre più italiana, Toloi la scelta più intelligente. Conosce meccanismi e giocatori

"Toloi si sentirebbe subito uno di casa alla Pinetina, non fosse altro per tutte quelle facce già conosciute. Darmian, ad esempio, è l’ultimo arrivato nel gruppone (ner)azzurro di Mancini, ma è pure quello con cui dovrebbe giocarsi eventualmente il posto l’attuale capitano di Gasperini. Nel rigido 3-5-2 di Inzaghi, dopo l’infortunio e l’ammutinamento di Skriniar, l’ex United è riuscito a scalare dalla fascia destra al ruolo di braccetto con applicazione e duttilità. Almeno in partenza sarà il titolare di Simone, ma un’aggiunta di garanzia come Toloi permetterebbe a Matteo di aiutare sugli esterni se servisse", spiega La Gazzetta dello Sport.