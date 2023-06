Sky – Milan su Frattesi può cambiare anche situazione Brozovic: ecco gli scenari

Marcelo Brozovic non piace solo all'Al-Hilal ma anche al Barcellona. Ci sono quindi due piste davanti al giocatore per il futuro. Potrebbe decidere di rimanere a giocare in un club importantissimo come il Barça oppure scegliere di partire alla volta dell'Arabia, in un calcio nuovo, che sta conquistando tanti giocatori dei vari campionati europei. In queste ore, dall'Arabia è arrivata all'Inter un'offerta che supera di tre mln la prima proposta fatta: da 15 a 18 mln per il croato. Ma la società nerazzurra ne chiede almeno 25.