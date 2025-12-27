La Serie A continua a tentare di diventare un campionato per giovani talenti. L’ultima infografica di Transfermarkt fotografa perfettamente questo trend, mostrando la Top 11 dei calciatori che hanno registrato il maggior aumento di valore di mercato dall’inizio della stagione.
fcinter1908 calciomercato La top 11 dei più cresciuti: due interisti, per l’Inter aumento di ben 31 mln
calciomercato
La top 11 dei più cresciuti: due interisti, per l’Inter aumento di ben 31 mln
Il dato complessivo è importante: +203,2 milioni di euro di crescita totale, segnale evidente di quanto la prospettiva incida
Il dato complessivo è importante: +203,2 milioni di euro di crescita totale, segnale evidente di quanto il rendimento sul campo e la prospettiva futura incidano sulle valutazioni.
Ecco la graduatoria ruolo per ruolo
© RIPRODUZIONE RISERVATA