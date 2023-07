Ts – Tre i nomi per il post Onana: l’idea dell’Inter. Handanovic? Non è un caso che…

Con la probabile cessione di André Onana al Manchester United, l’Inter ha aperto da un po’ il file riguardante il portiere. Come sottolinea Tuttosport , l’orientamento è quello di prendere un giovane e di mettergli al fianco - come chiocchia - Samir Handanovic (che, non a caso il 30 giugno, non è stato congedato dal club).

"La volata se la giocano in tre: il preferito, anche su consiglio di De Zerbi per la capacità di giocare con i piedi, è Anatolij Trubin che lo Shakhtar Donetsk deve vendere per non perderlo a zero nel 2024. Gli ucraini sparano altissimo (40 milioni) per incassarne la metà: fa parte del gioco delle parti. Alternativa è Giorgi Mamardashvili, per cui il Valencia però spara molto più dei 25 milioni preventivati. In Italia il preferito è Marco Carnesecchi".