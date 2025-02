Il club brianzolo ha preso Keita Balde, ex attaccante tra le altre anche dell'Inter. Ecco il comunicato

Ora è ufficiale: nuovo rinforzo per il Monza per provare a centrare una salvezza molto complicata. Il club brianzolo ha preso Keita Balde, ex attaccante tra le altre anche dell'Inter. Ecco il comunicato: "Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025. Benvenuto Keita Balde!".