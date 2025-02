"Pur di giocare di più, ha rinunciato all'Inter, la squadra che l'aveva accolto bambino e che l'ha salutato 19enne. Mosso dalla sua forza, da un progetto e da quella promessa: un addio, un grazie e via, anche a costo di scendere di categoria. Ha lasciato la Pinetina, archiviata nel passato insieme agli allenamenti con Handanovic, l'idolo di sempre con Buffon, e ha abbracciato la Serie C, sempre professionismo ma due serie più in giù. Presero lui e il suo agente per pazzi. Ma alla fine Michelone, portiere da sempre, anche quando giocava al campetto vicino casa con suo cugino, si è lanciato su questa decisione per nulla scontata come fa su un qualsiasi pallone passi dalle sue parti.