L'ex centrocampista nerazzurro torna ad allenare la squadra che aveva lasciato nel 2022 e in squadra c'è il suo ex compagno all'epoca del Triplete con l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 00:28)

Dejan Stankovic è il nuovo allenatore della Stella Rossa. Nuovo si fa per dire perché si tratta di un ritorno: l'ex centrocampista dell'Inter aveva già allenato dal 2019 la sua squadra (arriva dalle giovanili della squadra serba ed ha giocato con la prima squadra prima di approdare in Italia, prima alla Lazio e poi a Milano.ndr) e si era dimesso nel 2022 quando non aveva superato i play-off di Champions League (dopo aver vinto tre titoli nel suo Paese e due Coppe Nazionali).

L'allenatore, che arriva dall'esperienza allo Spartak Mosca, è stato (ri)presentato oggi in conferenza stampa.

«È bello essere di nuovo a casa. Vorrei riprendere le parole di Zvezdan Terzić (direttore generale del club.ndr) e ringraziare Vladan Milojević (ex tecnico della squadra.ndr) per tutto ciò che ha fatto per questo club, per i tifosi e per i giocatori. Ha portato tante cose belle, tanta gioia. Ora, dopo circa sei o sette anni di esperienza, so cosa significa lavorare alla Stella Rossa, quanto sia forte, difficile, bello, gioioso e a volte triste, ma questa è la Stella Rossa. È impegnativo, è faticoso, ma è per questo che siamo qui per rispondere a tutte le richieste. Come ha detto il dg, ci siamo accordati al momento giusto. Mentre facevo i bagagli, pensavo solo a cosa sarebbe successo, non se avrei accettato o meno», ha detto Deki.

E ha spiegato ancora: "Se la Stella Rossa chiama, ti presenti alla Stella Rossa e non ti arrendi. Gli obiettivi sono chiari, non si può optare per un solo trofeo, una sola partita o una sola competizione. La Stella Rossa ha i suoi obiettivi e il suo percorso, e io sono qui per rispondere a tutte le domande e richieste. Abbiamo una squadra forte e valida. Stavamo un po' "andando male", ma i ragazzi hanno ricominciato ad allenarsi a giugno. In questo settore, si sa che a novembre e dicembre si può perdere forza fisica e motivazione, ma cambieremo le cose dal 3 gennaio», ha detto Stankovic.

L'ex giocatore nerazzurro ritroverà tra i suoi uomini un suo ex compagno ai tempi dell'Inter, Marko Arnautovic. «Era mio compagno di squadra. Era più emozionato di quando giocava per l'Inter, perché quell'anno abbiamo vinto trofei ed era sempre il primo in fila per le foto. Ma lo capisco. Ha avuto bella carriera. Ho parlato di lui con il club quando è arrivato qui alla Stella Rossa ed è stata una grande mossa prenderlo. Mi dispiace che non sia venuto pronto al 100%, ma la Stella Rossa ha bisogno del suo talento e del suo carisma. Ho parlato con lui, così come con alcuni altri giocatori. Abbiamo una breve pausa adesso, ma alcuni stanno già usando questo momento di pausa per lavorare. Abbiamo 14 giorni di preparazione, dopodiché inizieremo a prepararci per l'Europa», ha concluso.