Repubblica – Inter, c’è Kolarov: alla Roma pure Vergani. In queste ore partito l’assalto a…

Sono ore intense per il mercato dell’Inter. Soprattutto in entrata. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, i nerazzurri avrebbero praticamente chiuso per l’arrivo di Aleksandr Kolarov. Il laterale serbo si trasferirà a Milano per circa 1,5 milioni di euro più il cartellino del giovane Vergani, attaccante della Primavera interista.

Se a centrocampo si segue sempre Arturo Vidal, il grande sogno si chiama Kanté: Repubblica riferisce che nelle ultime ore sarebbe partito l’assalto dell’Inter, anche se il Chelsea chiede circa 50 milioni di euro. Scrive il quotidiano:

“I nerazzurri insistono per Kolarov e per Vidal. Praticamente raggiunto l’accordo con la Roma per il passaggio del serbo per un milione e mezzo più il giovane Edoardo Vergani, classe 2001. Il giocatore a Milano incasserà quasi 3 milioni. Per il cileno, invece, si tratta di una formalità col Barcellona che non ha alcuna intenzione di opporsi alla cessione. Nelle ultime ore assalto a N’Golo Kanté, ma il Chelsea non ha alcuna intenzione di privarsene per meno di 50 milioni“.

(Fonte: repubblica.it)