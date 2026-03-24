Nella giostra del campionato, c'è chi sale e chi scende, come ogni anno. E così, se la Serie A 2025/26 ha messo in mostra alcuni nomi nuovi, altri, rispetto al recente passato, non sono riusciti per un motivo o per l'altro a mantenere le aspettative e, di conseguenza, hanno visto calare il proprio valore di mercato. Transfermarkt, pubblicando i nuovi valori, ha messo in evidenza i calciatori andati "peggio". Fra loro, anche dei calciatori dell'Inter. Ecco l'elenco:
fcinter1908 calciomercato Serie A, scendono i valori di mercato di alcuni top: c’è tanta Inter, ecco i primi 10
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Serie A, scendono i valori di mercato di alcuni top: c’è tanta Inter, ecco i primi 10
Se la Serie A ha messo in mostra alcuni nomi nuovi, altri, rispetto al recente passato, non sono riusciti a mantenere le aspettative