UFFICIALE – Inter, Vanheusden va all’AZ Alkmaar: prestito con diritto di riscatto

Ora è ufficiale: Zinho Vanheusden, difensore centrale di proprietà dell'Inter e nell'ultima stagione in prestito al Genoa, si trasferisce in prestito in Olanda all'AZ Alkmaar. Lo ha comunicato il club di Eredivisie attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale: