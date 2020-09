Vidal, la risoluzione col Barça è più vicina. L’Inter aspetta e al momento non intende…

Antonio Conte è pronto a riabbracciare Arturo Vidal. Il guerriero che l’allenatore nerazzurro insegue da oltre un anno, a breve potrebbe vestire la maglia dell’Inter. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il canale di comunicazione fra i suoi agenti e l’Inter era aperto da tempo: trovare un accordo di massima, sulla base di un biennale da sei milioni l’anno, con opzione per la terza stagione. “Il prossimo passo sarà liberarsi dal Barcellona: c’è da trattare sull’ultimo anno di contratto che lo lega al club. Ballano otto milioni di euro, a cui il giocatore, messo alla porta, non vorrebbe rinunciare. Da parte sua il Barça, sapendo che il giocatore ha “mercato”, chiede una transazione. Le parti non sarebbero troppo distanti, e la rescissione “libera” può arrivare“.

“L’Inter al momento non intende imbastire nessuna trattativa, aspettando piuttosto che sia l’agente Felicevich a liberare il giocatore, come ha già fatto nel caso di Alexis Sanchez e dello United. Si aspetta con fiducia ma non senza fretta. Antonio Conte vorrebbe averlo a disposizione subito. E Vidal baratterebbe volentieri gli allenamenti da separato in casa con qualche seduta ad Appiano Gentile”.

(Gazzetta dello Sport)