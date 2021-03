Inter, Vidal strizza l’occhio al Flamengo: l’ultima dichiarazione del giocatore

Che Arturo Vidal provi un grande affetto nei confronti del Flamengo non è una novità. L'ultima dichiarazione lo dimostra

Che Arturo Vidal provi un grande affetto nei confronti del Flamengo non è una novità. E non è nemmeno una novità l'interesse del club brasiliano nei confronti del centrocampista nerazzurro. I tifosi del Flamengo lo accoglierebbero a braccia aperte, soprattutto dopo l'ultima dichiarazione del Guerriero. Intervenuto in collegamento alla ESPN, il centrocampista ha inviato un messaggio a Isla e ha colto l'occasione per elogiare il club brasiliano.