Zaniolo via dalla Roma a 50mln? Inter all’incasso: ecco la cifra che andrebbe ai nerazzurri

L'Inter attende paziente l'evolversi della situazione legata al futuro di Nicolò Zaniolo, che può lasciare la Roma

Il futuro di Nicolò Zaniolo sembra essere lontano da Roma. L'ex centrocampista delle giovanili dell'Inter, decisivo per la vittoria della Conference League dei giallorossi, ha un contratto in scadenza nel 2024 e, in assenza di trattative per il rinnovo, facile pensare che si possa arrivare a un addio in caso di congrue offerte. Il prezzo stimato per il suo cartellino è di circa 50 milioni. L'Inter attende paziente l'evolversi della situazione, dato che i nerazzurri vantano una percentuale del 15% sulla futura rivendita del calciatore: