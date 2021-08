Inter, addio Zapata? GdS: “Non è più in pole, anzi è finito in coda: il motivo”

Mancano meno di due settimane alla fine del calciomercato e, in casa Inter, tiene banco il casting per l'attacco

Mancano meno di due settimane alla fine del calciomercato e, in casa Inter, tiene banco il casting per l'attacco. Il profilo di Duvan Zapata sembrava essere in pole ma l'Atalanta non sembra così orientata a cedere il suo bomber titolare. Per questo Marotta e Ausilio vagliano diversi profili a seconda della fattibilità: Correa costa 37 mln ma, col tempo, la Lazio potrebbe anche abbassare le richieste. E su Zapata, la Gazzetta dello Sport è chiara: "Almeno in partenza, l’Inter cercherebbe un giocatore di chili e centimetri, uno simile a Dzeko per struttura. Zapata rispondeva all’identikit, ma il colombiano è finito in coda vista la richiesta di 40 milioni dell’Atalanta, poco incline a trattare".