“Zielinski non è un nome nuovo, l’Inter è attenta da tempo”: il retroscena

L’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato anche dell'interesse dell'Inter per Piotr Zielinski in vista del prossimo giugno. Ecco le informazioni del giornalista, svelate al canale Twitch di SOS Fanta. "Mi hanno detto che è vero che l’Inter è attenta alla situazione in caso si liberasse a zero dal Napoli. Era attenta già tempo fa, poi il giocatore decise di rimanere a Napoli.