Italia, Bastoni si riscatta. CdS: “Feroce e cattivo. Prova di grande sostanza”

Il difensore dell'Inter si è riscattato dopo la prova incolore di qualche giorno fa con la Spagna

La prova contro la Spagna non era stata all'altezza delle aspettative. Alessandro Bastoni, come fanno i veri campioni, si è subito rimboccato le maniche ed ha sfruttato la prima chance a disposizione per gettarsi la delusione alle spalle. Ieri col Belgio è stato tra i migliori dell'Italia, come testimonia anche il 7 in pagella del Corriere dello Sport. Questo il giudizio del quotidiano: "Feroce e cattivo al punto giusto. Deve cancellare l’errorino di San Siro e ci riesce con autorevolezza. Chiusure con i tempi giusti, contrasti, spesso raddoppia e copre Acerbi. Prova di grande sostanza.