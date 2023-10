Le parole di Camano: "Se penso che non ci saranno problemi con l'Inter per il rinnovo? Lo spero. Abbiamo molte speranze"

Arrivano conferme in merito ad un possibile rinnovo di contratto con l'Inter per Lautaro Martinez. In merito è intervenuto Alejandro Camano, agente del centravanti, ai microfoni di Sportitalia, parlando così del futuro del capitano nerazzurro: "Se penso che non ci saranno problemi con l'Inter per il rinnovo? Lo spero. Abbiamo molte speranze ed aspettative di trovare un accordo con l'Inter, che permetta a Lautaro di essere felice".