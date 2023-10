Inter, Ausilio stasera a Tirana: “C’è un nome importante a 0 che terrà d’occhio”

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio stasera sarà in tribuna a Tirana per assistere al match tra Albania e Repubblica Ceca. In campo ci sarà Kristjan Asllani, ma gli occhi del dirigente, scrive il Corriere dello Sport, saranno puntati anche verso un possibile parametro zero per il prossimo anno: "Soucek è sul taccuino di Ausilio come possibile innesto a costo zero per la prossima stagione, avendo il contratto in scadenza con il West Ham.