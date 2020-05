Mercato, l’Inter mette nel mirino Alaba che ha uno sponsor d’eccezione: Conte. La situazione

“Sono fiducioso che possiamo prolungare il contratto di questi tre giocatori“, ha dichiarato il presidente del Bayern Herbert Hainer. E i giocatori a cui fa riferimento il presidente del club tedesco sono Manuel Neuer, Thiago Alcantara e David Alaba. Se per i primi due i discorsi sono ben avviati, discorso diverso per quanto riguarda l’austriaco. Sul giocatore non c’è solo il forte interesse del Barcellona, ma anche i top club inglesi e italiani, Inter in particolare.

Secondo quanto riporta Sport1, il club nerazzurro segue con attenzione la situazione di Alaba su input di Antonio Conte che voleva l’esterno già quando allenava il Chelsea. Prima dell’emergenza coronavirus, l’idea di Alaba e del suo entourage era quella di partire in direzione Spagna, ma adesso la situazione è cambiata e anche se un trasferimento in Inghilterra o in Italia appare difficile, non è impossibile. Zahavi, nuovo agente di Alaba, è in contatto con molti club importanti, al momento non sta discutendo concretamente con il Bayern. I negoziati inizieranno solamente quando il super agente potrà tornare a Monaco. E intanto l’Inter segue con attenzione la situazione del giocatore che qualche settimana fa a proposito del suo futuro aveva dichiarato: “Al Bayern sto bene, ma potrei valutare di prendere una strada diversa“.

(Sport1)