Serie A, 383 milioni incassati dall’Europa. Inter già 100 milioni nelle casse e non è finita…

"Abbiamo tre finaliste, ma l’Inghilterra resta irraggiungibile per cifra complessiva: i club della Premier raggiungono quota 373 milioni soltanto con la Champions e fanno saltare il banco con Europa League e Conference (e comunque City e West Ham sono in finale). Con la Germania invece è un testa a testa, sebbene la Bundesliga non abbia neanche una finalista. Superiamo di poco la Spagna. Il motivo? Il valore dei diritti tv. Quelli italiani sono ormai al quinto posto in Europa, dopo Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. E i diritti tv determinano il market pool che, per l’Italia, è sceso a 34 milioni (le inglesi hanno quasi il doppio, circa 63). Il market pool della Champions è 300 milioni, la quota italiana è circa l’11 per cento del totale".