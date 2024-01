GdS – Attacco Inter, questo Sanchez non basta: serve un rinforzo. Possibile colpo se…

Solo 2 gol in 13 presenze stagionali fin qui per Alexis Sanchez: l'Inter ha bisogno di un rinforzo anche in attacco per Gazzetta

Solo 2 gol in 13 presenze stagionali fin qui per Alexis Sanchez. Si aspettava decisamente di più il cileno, ma anche tutto l'ambiente Inter dopo la scorsa stagione al Marsiglia con 18 gol complessivi (14 in campionato). Ecco il focus della Gazzetta dello Sport presente e futuro del cileno ora che si avvicina la finestra invernale di calciomercato. "Questi quattro mesi, nei quali ha avuto anche un paio di stop dovuti a problemi fisici, hanno fatto capire che Sanchez non è l'attaccante che serve all'Inter. O quanto meno non lo è stato finora... Perché quando entra non fa la differenza e quando gioca dall'inizio non ha più il guizzo dei giorni d'oro. A tratti sembra addirittura fuori dal contesto della squadra. Nessuno discute la classe di questo attaccante che ha indossato la maglia di alcuni dei più grandi club del mondo (Barcellona, Arsenal, United ed Inter) e che ha vinto trofei importanti segnando diversi gol.