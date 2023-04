ESCLUSIVA Ballotta: “Inzaghi ha le sue colpe, ma i calciatori? Non vedo…”

Ancora una volta l'Inter cade in campionato. E il processo continua. Sul banco degli imputati, più di chiunque altro, c'è Simone Inzaghi. Ma è giusto mettere soltanto lui nel mirino? Lo abbiamo chiesto ad un suo ex compagno di squadra ed ex nerazzurro come Marco Ballotta. Queste le sue parole in esclusiva per Fcinter1908.it: "Una squadra come l'Inter non può avere risultati e atteggiamenti così altalenanti. Simone avrà le sue colpe, ma sono relative. Sono i giocatori che vanno in campo e devono affrontare ogni partita come una finale se vogliono ottenere risultati importanti: non recepisco questo da parte della squadra. Simone magari delle volte non riesce a dare gli stimoli giusti, ma parliamo di calciatori professionisti e alla fine in campo vanno loro. Non voglio togliere responsabilità a Simone, ma le colpe sono da dividere".