Mundo Deportivo – Barcellona conferma: Vidal via subito! Libero per l’Inter se accetta di…

Arturo Vidal non è mai stato così vicino all’Inter. L’intenzione del Barcellona, hanno confermato fonti del club catalano al Mundo Deportivo, è quella di liberare ingaggi pesanti per poter procedere in sede di campagna acquisti.

E i nomi caldi, in tal senso, sono sempre quelli di Luis Suarez e Arturo Vidal. Se Suarez è dato per vicini alla Juve, il futuro di Vidal è tinto di nerazzurro, anche se il Barcellona ha smentito le voci secondo cui avrebbe detto ai due giocatori di allenarsi a parte in attesa di sistemazione.

“Il Barcellona attende che Vidal rinunci al suo ultimo anno di contratto con i catalani, condizione per lasciarlo partire a costo zero. Se rinuncerà, il Barcellona lo libererà per l’Inter senza chiedere nulla per il cartellino. L’accordo tra Vidal e i nerazzurri è blindato. Il cileno firmerà un biennale a 6,5 milioni di euro netti a stagione. E il ritorno sotto la guida di Antonio Conte è vicino“, assicura il quotidiano.