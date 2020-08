Barcellona, tesoretto per Lautaro? Offerta di 50 mln per il pupillo…di Marotta

Fare cassa. Fare cassa. Fare cassa. Il Barcellona, nella persona del presidente Bartomeu, ha lanciato il suo diktat alla segreteria sportiva. Per poter ambire a colpi di mercato, i blaugrana devono cedere. E devono cedere bene.

Offerte per gli esuberi, da Semedo a Umtiti, da Firpo a Rakitic, non ne stanno arrivando. E così il Barcellona potrebbe dover sacrificare qualche giovane di belle speranze. Come Francisco Trincao.

L’esterno offensivo, preso dal Braga per 31 milioni di euro, è finito nel mirino di diverse squadre di Premier ma anche dell’Atalanta. I bergamaschi, però, non hanno lo stesso potere economico delle inglesi.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la prima grande offerta è del Leicester: prestito con obbligo di riscatto a 50 milioni di euro. Soldi che il Barcellona metterebbe da parte per tentare, nuovamente, l’assalto a Lautaro.

Trincao, da tempo, è un pupillo di Beppe Marotta, che tentò di portarlo sia alla Juve sia all’Inter. Molti ricorderanno un’intervista, dopo pochi giorni dal suo insediamento a Milano, in cui parlò proprio dell’affare Trincao (guardala qui).