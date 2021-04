Inter, Bastoni a 4 mln fino al 2024. “Firma con Zhang. Affare delicato perché…”

L'arrivo in Italia del presidente nerazzurro ufficializzerà il prolungamento di Alessandro Bastoni: tutti i dettagli

Programmazione. E' questa la parola d'ordine oggi in casa Inter, con il club nerazzurro che è al lavoro costantemente per garantirsi un futuro luminoso. E di questo futuro farà parte anche Alessandro Bastoni, con il quale è stato trovato un accordo per il prolungamento di contratto fino al 2024. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Un prolungamento breve, ma sostanzioso. Il difensore mancino ha appena compiuto 22 anni e da tempo dialogava con i vertici del club. Ora è legato all’Inter sino al 2023 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti più bonus. Per questo motivo Beppe Marotta e Piero Ausilio avevano avviato i lavori per un adeguamento più che meritato. Con questi presupposti il suo agente Tullio Tinti ha portato avanti una trattativa delicata. La richiesta iniziale di 5 milioni avrebbe alzato la media del monte ingaggi.