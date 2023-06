Inter, questione fasce al vaglio. Gosens? C’è il sostituto. Offerta diversa per Bellanova

"Per quanto riguarda la destra, al momento non risulta che all’Inter siano arrivate offerte allettanti per Dumfries. E anche Bellanova, in prestito dal Cagliari, alla fine potrebbe restare. L’ipotesi di un trasferimento al Torino, di cui tanto si è parlato, non scalda il giocatore. E l’agenzia che lo rappresenta ha con l’Inter rapporti stretti. È possibile che i nerazzurri eserciteranno il riscatto del suo cartellino, inserendo nell’affare contropartite tecniche. Due nomi plausibili di giocatori che potrebbero essere offerti ai sardi sono Satriano e Agoumé. Nel caso invece uno fra Dumfries e Bellanova dovesse lasciare la Pinetina, un profilo che l’Inter nei mesi scorsi ha valutato è Bauchanan, ala destra canadese a contratto col Club Bruges, capace di coprire l’intera fascia. E non bisogna dimenticare che in quel ruolo è bravissimo Darmian, che però a Inzaghi serve di più nel trio dei centrali di difesa", aggiunge Repubblica.