Benfica-Inter, probabili formazioni: esordio Audero, coppia Sanchez-Arnautovic

Dopo il pareggio ottenuto in casa della Juve che ha mantenuto l'Inter in testa alla classifica, i nerazzurri scendono id nuovo in campo questa sera sul terreno di gioco del Benfica. L'Inter è già matematicamente agli ottavi, ma nelle due partite che rimangono si gioca il primo posto con la Real Sociedad. Avendo ancora lo scontro diretto da giocare, Inzaghi cambia ben 8 giocatori anche considerando il fatto che domenica sera giocherà al Maradona contro il Napoli.

In porta turno di riposo per Sommer ed esordio per Audero. Fiducia a Bisseck dopo il buon primo tempo in Austria, ancora in campo De Vrij e Acerbi. Darmian trasloca in fascia, cambia anche il centrocampo: Frattesi, Asllani e Klaassen dal 1'. Carlos Augusto prenderà il posto di Dimarco a sinistra. In attacco spazio alla coppia Sanchez-Arnautovic.