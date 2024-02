Che Inter ti aspetti? — “Ha un atteggiamento uguale casa/trasferta, forse in casa è un po’ più aggressiva, in trasferta sfrutta più spazi e viene da una serie incredibile di risultati, come palleggio sono i migliori in Serie A. L’Inter starà attenta sul piano del palleggio, poi ripartiranno velocemente come hanno fatto con il Napoli e la Lazio”.

Che idea ti stai facendo su De Rossi allenatore? — “Mi è dispiaciuto l’esonero di Mourinho, però era il momento di cambiare. Ci sono delle situazioni dove non si può tornare indietro, De Rossi è l’uomo giusto in questo momento. Un tecnico va giudicato sul lungo, ad oggi è la persona giusta, ci sono atteggiamenti positivi e la squadra sta rispondendo. Sono positivo verso De Rossi, da come ne ho sentito parlare farà bene”.

Differenze tra Mourinho e De Rossi? — “La Roma riempie l’area con più giocatori, cinque difendono e cinque attaccano e secondo me è più pericolosa. Di Mourinho si può dire tutto, però la Roma ha vinto un trofeo e ha fatto un’altra finale l’anno seguente, questo uomo qua qualcosa di porta sempre”.

Quale sarà il duello principale del match? — “L’Inter è molto forte a centrocampo soprattutto nella fase di non possesso, in mezzo al campo si deciderà la partita. Il duello tra Lukaku e Acerbi può incidere tantissimo, se non gli fa mai toccare la palla è un conto, altrimenti diventa difficile. I centrali della Roma saranno uno contro uno contro Thuram e Lautaro e dovranno essere bravi a resistere alle loro capacità tecniche”.

(vocegiallorossa.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.