FFT – I 10 migliori centrocampisti difensivi del mondo. Brozovic sul podio: “Merita più…”

Sta attraversando, così come tutta l'Inter, un momento non semplice, ma Marcelo Brozovic rimane il motore della squadra di Inzaghi. Quando gira il croato, gira tutta la squadra. Non è un caso che il nerazzurro sia stato inserito da FourFourTwo nella classifica dei dieci migliori centrocampisti difensivi del mondo in questo momento.