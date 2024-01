Buchanan freccia e jolly. “Tajon sta sorprendendo ad Appiano, Inzaghi ha una tentazione”

"L’esperienza in Europa l’ha ormai trasformato quasi definitivamente in esterno a tutta fascia, magari più abituato a colpire davanti che a proteggere la linea difensiva, ma Tajon non ha certo dimenticato i vecchi insegnamenti al college e in Mls. Spesso e volentieri Buchanan si è vestito da punta sia nella prestigiosa università di Syracuse – quella resa famosa nel basket da Carmelo Anthony diventato lì campione Ncaa – sia nei New England Revolution, il club con sede a Foxborough, Massachusetts, in cui il canadese è andato a bottega da un santone del soccer americano come Bruce Arena", prosegue poi il quotidiano. Buchanan ha fatto l'esterno destro e sinistro di un tridente d'attacco ma puer il secondo attaccante dietro alla punta. Ed è proprio qui che scatta la tentazione per Inzaghi.