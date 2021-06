Hakimi, il Chelsea mette la freccia. Emerson e un’altra pedina gradita all’Inter nell’affare

Per l'esterno dell'Inter i Blues sono passati davanti al Psg inserendo due cartellini che sposterebbero l'offerta vicina alla richiesta dell'Inter

L'Inter deve effettuare una cessione importante per sistemare i conti e tutto fa pensare che questa cessione possa essere quella di Hakimi. Se nelle ultime settimane il Psg sembrava in vantaggio per l'esterno nerazzurro, ora il Chelsea sembra essere più vicino alle richieste dell'Inter.