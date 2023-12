Calhanoglu, nuovo no a 18 mln l’anno dall’Arabia. L’Inter è casa sua, obiettivo scudetto

"Per la verità, un’enorme plusvalenza l’avrebbe potuta regalare anche Calhanoglu. In estate l’Arabia Saudita lo aveva corteggiato durante il mese di agosto. Le sirene sono tornate a farsi sentire: un giocatore così non può non attirare l’interesse di chi punta i migliori calciatori d’Europa. E così nelle ultime settimane è tornato a farsi vivo l’Al Hilal, la squadra ha prima preso e poi perso per infortunio Neymar. Il club ha provato a capire se c’erano margini per convincere immediatamente il turco a trasferirsi in Arabia. Ma si tratta di una sorta di offerta...”open”, che di fatto è valida anche il prossimo giugno. Circolano anche i contorni dell’offerta fatta arrivare a Calhanoglu: quadriennale da 18 milioni di euro a stagione, di fatto il triplo di quanto guadagna attualmente in nerazzurro. La risposta del regista di Inzaghi è stata però netta, oggi come la scorsa estate. No grazie, niente Arabia. La testa è e resta all’Inter. Perché è troppo forte l’ambizione di inseguire lo scudetto con l’Inter, con una maglia a cui Calhanoglu si sente legato. È un idolo dei tifosi, il coro a lui dedicato è ormai una specie di tormentone, perché richiama il passato milanista del centrocampista".