Carboni, debutto da predestinato: l’Inter ha grandi piani, nessuno è sorpreso

Minuto 88 di Lugano-Inter, primo test pre campionato dell'Inter edizione 2022/2023: Simone Inzaghi manda in campo Valentin Carboni , talentuoso attaccante classe 2005. Minuto 89: l'argentino riceve palla sulla tre quarti, alza la testa e lascia partire un siluro di sinistro dai 30 metri che sfiora l'incrocio dei pali. Un biglietto da visita da predestinato per il gioiellino nerazzurro, che ha voluto lanciare un segnale ai pochi che ancora non conoscono le sue straordinarie qualità. Una giocata che ha fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi interisti, e che ha fatto immediatamente scattare paragoni importanti: uno su tutti, il bolide di Adriano nell'agosto del 2001 contro il Real Madrid. Chi di sicuro non è rimasta sorpresa dal talento e dalla personalità di Carboni è l'Inter, che ha già pronti grandi piani per lui.

L'Inter sa di avere tra le mani un autentico gioiello, e non l'ha scoperto di certo in questi giorni di allenamenti ad Appiano Gentile con la Prima Squadra. Arrivato a Milano nell'estate del 2020, già un anno fa fu promosso dapprima in Under 18 e subito dopo in Primavera, dove è diventato uno dei protagonisti dello scudetto nonostante giocasse da sotto età. Come confermato da Inzaghi, l'intenzione del club nerazzurro è quella di aggregarlo in pianta stabile tra i "grandi": un'occasione che Valentin non si è fatto scappare, tanto da ridursi le vacanze pur di presentarsi al meglio fin dal primo giorno.