In UK – Inter, su Gabigol piomba il Chelsea: richiesta precisa di Lampard, le ultime

C’è anche, e forte, il Chelsea sulle tracce di Gabigol. Nelle ultime ore, infatti, complici le complicanze sorte nell’affare tra Inter e Flamengo, alcuni club della Premier League si sarebbero messi sulle orme dell’attaccante brasiliano, ancora di proprietà dei nerazzurri. Tra questi, oltre al West Ham, proprio il Chelsea. In particolare, secondo il Daily Star, a chiederlo sarebbe stato il manager dei Blues, Frank Lampard, che lo avrebbe messo in cima alle richieste per rinforzare il proprio attacco. E chissà che questo inserimento non giovi alle strategie dell’Inter, dato che non è affatto escluso, a questo punto, l’inizio di una vera e propria asta.

(Fonte: Daily Star)