Pellegrini: “Fossi Zhang, se l’Inter vincesse la Champions venderei. Inzaghi è da Inter”

"Lautaro Martinez è un vero campione del mondo. Un ragazzo perbene, da quello che ho sentito. Lì alla Pinetina ne parlano tutti bene, come un ragazzo educato. Un vero campione. Sono felice per lui e per l'Inter, che ha vinto soffrendo contro una squadra, la Fiorentina, forte e ben allenata da Italiano. All'Inter c'è un uomo formidabile come Marotta. E' un carismatico, ascoltato dai giocatori e supplisce alla carenza della presenza nello spogliatoio di Zhang. Che è un ragazzo che stimo molto, un ragazzo perbene. Ci abbracciamo sempre ai gol dell'Inter".