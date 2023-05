Gosens vuole restare, Inter al bivio: c’è il prezzo. Un nome in caso di addio

Quale futuro per Robin Gosens ? Arrivato a gennaio dell’anno scorso per circa 28 milioni di euro, il laterale tedesco non è mai riuscito a diventare il titolare della corsia sinistra dell’Inter. L’anno scorso era chiuso da Ivan Perisic, in questa stagione da un super Federico Dimarco. Il mercato estivo ormai si avvicina e calciomercato.com ha fatto chiarezza sulla sua situazione.

Gosens non ha dubbi e lo ha dichiarato a più riprese: “Futuro? Per me c’è solo l’Inter. È una delle squadre più grandi al mondo, voglio dimostrare di meritarla. Sono onesto, so che per troppo tempo non sono stato il giocatore che l'Inter pensava di avere comprato. Ne ho parlato anche con Marotta e Ausilio. Avevo sottovalutato quanto gli infortuni potessero influire sul mio gioco, molto fisico. Se sei sempre un secondo in ritardo rispetto all'avversario, c'è poco da fare. Ora sto bene, posso fare vedere chi è il vero Robin”. E che intenzioni ha l’Inter?