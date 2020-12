Conte, che bordata verso alcuni giocatori: “Dite che ho tante munizioni e invece sono…”

L’Inter ha una rosa sconfinata per giocare il solo campionato? Non è così per Antonio Conte. O meglio: è così solo in apparenza per il tecnico nerazzurro, che reputa la rosa lunga solo a livello numerico. Lunga ma non funzionale e adatta alle sue esigenze.

Conte, nel post Cagliari, ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro verso alcuni giocatori, rei di essere solo formalmente a disposizione.

“Il piano B significa poter intervenire dalla panchina. E lo puoi fare se chi è in panchina non è lì a fare numero. A volte dall’esterno sembra che tu possa avere tantissime munizioni da sparare e invece le munizioni non ci sono o sono munizioni solo in apparenza”, ha sentenziato Conte parlando con Sky Sport.

Un giudizio molto severo, che sembra avere destinatari precisi. Uno è sicuramente Radja Nainggolan, in odore di cessione già a gennaio. Un altro è Stefano Sensi, che sarebbe assolutamente centrale nel progetto di Conte se solo fosse a disposizione più spesso. Due situazioni diverse, due “munizioni” quasi mai a disposizione.