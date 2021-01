Conte: “Contento anche a fine primo tempo. Eriksen? Intelligenza superiore alla media”

Antonio Conte ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia: “Ero contento anche alla fine del primo tempo, ho detto ai ragazzi di continuare a fare la partita e di giocare in maniera sera. Cercando di realizzare le occasioni create. Dobbiamo essere più cinici, cattivi e determinati. Tutte le occasioni create dobbiamo trasformarle in gol. Se dobbiamo trovare qualcosa che si sta ripetendo in ogni partita è che dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Come contro l’Udinese, partita che abbiamo pareggiato. Dominio assoluto? Penso sia stata una buonissima partita anche in 11 contro 11. La partita la stavamo facendo e conducendo noi. C’eravamo trovati sotto di un gol per la bravura di Ibrahimovic, un tiro in porta e ci avevano fatto gol. Poi c’è stata questa espulsione che ci ha dato una mano. Ma anche contro una squadra in dieci devi fare gol, quindi complimenti ai ragazzi”.

Eriksen? “Con Christian stiamo lavorando, visto che in rosa non c’è un calciatore con le caratteristiche del play. Abbiamo avuto tempo per lavorare. Ha un’intelligenza calcistica superiore alla media, deve trovare il giusto ritmo e la giusta intensità. Gli vogliamo veramente bene, è un ragazzo pulito. Mi auguro che il gol gli dia morale e fiducia e che ne possiamo tutti trarre beneficio. Ci tenevo a ringraziare e a condividere la vittoria con i ragazzi e tifosi che sono venuti prima della partita a darci la carica. Ci hanno sicuramente dato una carica in più”.