Conte: “Complimenti al Milan. Stiamo lottando per cercare di vincere, contento perché…”

Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa dopo l'importante vittoria contro il Milan. I nerazzurri mantengono la testa della classifica, distaccando i rossoneri.

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa della vittoria dell'Inter nel derby: "Sicuramente è stata un'ottima prestazione da parte dei calciatori. L'avevamo preparata bene e siamo stati bravi contro una squadra molto forte come il Milan, alla quale faccio i complimenti. Stanno facendo grandi cose, complimenti a Pioli e ai dirigenti per il lavoro che stanno facendo. I ragazzi stanno imparando a gestire bene i vari momenti della partita. Siamo partiti forte, potevamo fare più di un gol. Nel secondo tempo Samir ha fatto un paio di parate importanti e poi siamo riusciti a gestire anche questa situazione, ad uscire di nuovo e fare i gol e a consolidare questa vittoria Scudetto? L'allenatore e i calciatori dell'Inter, chi lavora per l'Inter, deve avere sempre l'ambizione di vincere. Poi ne vince sempre una sola. Anche l'anno scorso abbiamo sempre lottato per vincere, siamo arrivati secondi in EL. Quest'anno stiamo lottando per cercare di vincere. Sappiamo le difficoltà. Sta crescendo la qualità individuale del calciatore, sta crescendo anche la squadra. Questo fa ben sperare".