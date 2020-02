Inter, Conte: “Eriksen? C’è da trovare equilibrio, noi qui senza di lui. Regalati due gol”

Dopo il KO contro la Lazio all’Olimpico, Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “La prestazione c’è stata, il risultato non mi piace e il modo in cui abbiamo concesso i gol. Abbiamo regalato due gol alla Lazio. Non siamo stati impeccabili e in queste partite i margini d’errore e i dettagli sono decisivi: sui gol abbiamo commesso grosse ingenuità. Fa parte del processo di crescita, i ragazzi devono continuare a lavorare per essere più sereni in queste situazioni. Veniamo da prestazioni in cui siamo stati rimontati, come a Barcellona e a Dortmund: le avevi in pugno e poi hai perso. Dobbiamo fare un percorso e i ragazzi devono lavorare per cercare di affrontare tutte le situazioni nella giusta maniera. Nel primo tempo sembrava fossimo impauriti: ma c’è stato grandissimo impegno e ringrazio i ragazzi.

Stiamo cercando di dare fastidio in testa alla classifica: essere arrivati a questo scontro diretto in questa maniera deve renderci orgogliosi, ma c’è strada da fare per dare fastidio. La partita è stata molto equilibrata, c’erano due squadre con un’idea precisa che hanno cercato di vincere. E’ stata sfalsata da due gol evitabilissimi: dobbiamo migliorare. Il primo gol? Non voglio entrare nel dettaglio, ma dobbiamo essere più sereni: ci facciamo prendere troppo dalla frenesia, dobbiamo affrontare le situazioni con freddezza. I ragazzi stanno facendo il loro percorso, abbiamo margini importanti: ci devono mettere del loro per migliorare.

Dobbiamo crescere a livello di personalità: nel giro palla eravamo timorosi. E’ solo una condizione psicologica: la miglior difesa è l’attacco. Ma sono step che dobbiamo fare: abbiamo ragazzi giovani che hanno cambiato modo di giocare. Non bisogna fasciarsi la testa, è stata una buona prestazione: c’era pressione attorno a questa partita, ma dobbiamo credere in quello che facciamo. Eriksen? La prima cosa è sempre l’equilibrio: e devi mettere giocatori che lo concedano. La squadra non si cambia con un giocatore, siamo arrivati qui senza Eriksen: dobbiamo stare sereni, stiamo cercando di inserire al meglio i nuovi. Dobbiamo continuare a lavorare senza pensare che questo o quell’altro possa cambiare la situazione”.