Conte: “Scudetto dopo 11 anni, siamo stati tutti bravi. Inter competitiva per molti anni”

L'ex tecnico dell'Inter, ora al Tottenham, ha parlato durante la premiazione per il GoldenBoy 2021 del traguardo raggiunto coi nerazzurri

"Grande orgoglio e soddisfazione per questo premio. Vince il premio intitolato a Pozzo è motivo di grande orgoglio. Sono stati due anni molto intensi all'Inter, vissuti in maniera molto intensa, con grande entusiasmo e passione. Mi era stato chiesto di provare a portare l'Inter a vincere il titolo. Siamo stati bravi tutti: dirigenti calciatore e io. In due anni abbiamo vinto uno scudetto dopo 11 anni e una finale di Europa League. È stato fatto un buon lavoro, l'Inter è una squadra ora molto molto competitiva e lo sarà per molti anni.