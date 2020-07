SM – Inter, Conte ha un solo incedibile. Pronto a clamorosi sacrifici. Anche Eriksen per avere…

Dopo la sconfitta con il Bologna, Conte si aspetta una buona prestazione dai suoi. Una reazione immediata che servirebbe ad accorciare le distanze da Lazio e Juve e tenere dietro l’Atalanta. Ha fatto tremare le mura di San Siro spiegando che sono tutti in discussione. L’allenatore nerazzurro, spiega SportMediaset, non guarsa più in faccia nessuno ed è pronto a scelte clamorose. Intanto con il Verona panchinerà Lautaro ed Eriksen e in mezzo Borja Valero dovrebbe quindi dare una mano a Brozovic.

Per l’allenatore interista c’è un solo intoccabile: Lukaku. Tutti gli altri sono cedibili anche Skriniar e Brozovic in caso di offerte sonanti. E se arrivassero giocatori più funzionali al suo progetto come Milinkovic-Savic, Pogba o Zaniolo sarebbe pronto a rinunciare anche ad Eriksen.

La società vuole provare a chiudere velocemente per Tonali ed Emerson Palmieri. Farà un tentativo per Dzeko e continua a seguire Alaba.

(Fonte: SM)